VIDEO | Brancaccio, corsa clandestina coi cavalli finisce su Tik Tok

Ancora una corsa clandestina a Brancaccio. A immortalere l'episodio, avvenuto presubilmente in via Pecoraino, un utente di Tik Tok che questa mattina ha postato le immagini sul social network (non vi è certezza di quando si sia svolta la gara). Un cavallo e il suo driver che sfrecciano a tutta velocità, seguiti da decine di scooter. Questo lo "spettacolo" ripreso. Clacson impazziti e urla di incitamento a fare da sottofondo. "Vai cafuddalu", una delle frasi che si sente nitidamente in chiusura.

Risale soltanto a meno di due mesi fa, l'ultima gara abusiva andata in scena nello stesso quartiere in pieno giorno, i cui protagonisti sono stati individuati e denunciati dalle forze dell'ordine.