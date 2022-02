VIDEO | "U pigghiò, scappa": corsa clandestina di cavalli a Brancaccio in pieno giorno

E' successo ieri mattina tra via Duclot e via Pecoraino: là si è decisa la gara, nel grande rettilineo finale. Animali "scortati" da moto e scooter. A rendere tutto paradossale anche il grande arco di plastica del traguardo e i gazebo (lì per una gara di ciclismo). Un'associazione animalista palermitana: "Domani, denunceremo tutto ai carabinieri"