Nel filmato postato sui social anche un serpentone di scooter con in sella ragazzi e ragazze che indossano una maglia ispirata al baby boss della camorra, Emanuele Sibillo, ucciso nel 2015 all'età di 20 anni. Indagano i carabinieri

Cavalli lanciati a tutta velocità contromano sulla bretella laterale dell'autostrada Palermo-Catania, in contrada Canne Masche, all'altezza dell'agglomerato industriale di Termini Imerese. E dietro gli animali, condotti dai guidatori sui calessi, un serpentone di scooter con in sella ragazzi e ragazze a incitare e a riprendere le immagini della corsa clandestina.

In molti indossano una maglietta con la scritta Es17, nome del cavallo, ispirato al baby boss della camorra Emanuele Sibillo, il cui volto è stampato sulla stessa t-shirt. Sibillo capo della "paranza dei bambini" fu ucciso nel 2015, a 20 anni. Il filmato della folle gara è poi finito anche sui social, come segnalato dal leader animalista Enrico Rizzi.

Rizzi ha anche scritto al prefetto, alla questura, al comandante provinciale dei carabinieri di Palermo. "Si è appreso in data odierna - afferma - dell’ennesima e vergognosa corsa clandestina tramite un video pubblicato questa mattina in una pagina Facebook di un utente, con tanto di corteo di scooter. Il fatto è in sè gravissimo". Sull'episodio indagano i carabinieri