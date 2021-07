"Tangenti e regali per i trasporti marittimi", archiviata l'inchiesta su Marianna Caronia

Il gip di Trapani, nell'ambito dell'indagine "Mare Monstrum", ha ritenuto che non vi sia la prova di presunte pressioni da parte della deputata per una nomina nella Commissione parlamentare e neppure del "favore" che avrebbe ricevuto in cambio. E' stata la stessa Procura a chiedere di chiudere il caso