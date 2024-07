Corruzione negli ospedali siciliani, torna libero un imprenditore palermitano: "E' estraneo ai fatti"

Torna libero e su richiesta della stessa Procura di Catania, in seguito agli elementi forniti dalla difesa, l'imprenditore palermitano Pietro Sola, presidente della "Collage Spa" finito ai domiciliari lo scorso 4 luglio assieme ad altre 8 persone coinvolte in un presunto giro di mazzette legate ad appalti nel settore della sanità.

Sola si è difeso durante l'interrogatorio di garanzia ed ha anche fornito dei documenti a sua discolpa. Il gip ha quindi ritenuto non sussistessero i gravi indizi di colpevolezza e ne ha quindi disposto la liberazione. L'imprenditore è difeso dagli avvocati Pietro Granata, Giuseppe Fiorenza e Giovanni Di Benedetto.

"La revoca - spiegano i legali - è stata disposta con provvedimento separato da quello adottato nei riguardi degli altri indagati perché, soltanto per Sola, è stata riconosciuta, in esito alle discolpe anche documentali fornite dalla difesa e agli ulteriori accertamenti espletati, l'assoluta insussistenza di qualsivoglia indizio di colpevolezza. Sia il pm che il gip hanno dato atto della totale estraneità di Sola al reato provvisoriamente contestato riconoscendo la correttezza della società Collage - mai coinvolta nel giudizio - definita nell'ordinanza come un'azienda 'con quasi 50 dipendenti, assai attiva nel proprio settore, operativa da circa

30 anni, di grande esperienza nella realizzazione di congressi scientifici".

Gli avvocati, con una nota, manifestano il loro "compiacimento per il provvedimento adottato e per la sensibilità e celerità con cui sia il pm che il gip, preso atto dei chiarimenti forniti, hanno revocato la misura cautelare restituendo piena onorabilità al Sola e alla Collage".