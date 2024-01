Giro di mazzette alla Motorizzazione: arrivano 16 condanne, 8 sono funzionari

"Qui non si fa niente gratis, serve un regalo...", lo diceva senza tanti giri il funzionario della Motorizzazione Luigi Costa, arrestato il 28 febbraio dell'anno scorso per un vasto giro di mazzette che sarebbero servite ad accelerare le pratiche e a rilasciare documenti fasulli. Ora per lui ed altri 15 sono arrivate le condanne al termine del processo che si è svolto con il rito abbreviato davanti al gup Rosario di Gioia, che ha anche deciso di assolvere altri 6 imputati.

Nello specifico, sono stati inflitti 11 anni e 2 mesi di carcere a Costa e 11 anni e 4 mesi a Giovanna Passavia, 7 anni a Giuseppe Palermo, 7 anni e 2 mesi ad Alfredo Gioietta, 6 anni e 2 mesi a Rosario Rubino, 5 anni a Giuseppe Calabrese, 4 anni e 10 mesi a Domenico Antonio Crapa, 4 anni e 2 mesi a Maurizio Caruso, 3 anni a Giuseppe Gullo (sono tutti funzionari pubblici), a Salvatore Caravello sono stati inflitti 4 anni e 4 mesi, a Gerlando Caracolici, detto "Gino", 3 anni e 10 mesi, a Filippo Maniscalco e Antonio Gelsomino 3 anni e mezzo a testa, 3 anni a Nadia Abitabile, Daniele Cammarata 2 anni e mezzo, a Jordan Peli 2 anni.

Il giudice ha poi deciso di scagionare Walter Bacile (per il quale erano stati invocati 6 anni di carcere), Giancarlo Ferraro (2 anni e 2 mesi), Lelio Calabrese (4 anni e 4 mesi), Nicolò Bonelli (4 anni e 2 mesi), Michelangelo Fricano (4 anni e 8 mesi) e Francesco Caponetto (2 anni e 10 mesi).

L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Giulia Beux e Vincenzo Amico e si basava sugli accertamenti compiuti dalla polizia che aveva filmato decine di passaggi di bustarelle e soldi intascati nei bagni della Motorizzazione. Secondo l'accusa, sarebbe stato siglato una specie di patto tra i funzionari e i titolari di numerose agenzie di disbrigo pratiche: sarebbe stato sufficiente pagare - mediamente 150 euro - per ottenere documenti, anche in pieno lockdown quando di fatto gli uffici erano inaccessibili.