"Esami truccati e tangenti per lavorare sulle navi": una condanna e 19 rinvii a giudizio

Un presunto giro di mazzette per poter conseguire senza difficoltà patenti nautiche e abilitazioni per imbarcarsi su mercantili e navi da crociera: pagando circa mille euro - questa la tesi della Procura - alla scuola di formazione marittima "Studio De Santis" di via Crispi, i candidati avrebbero potuto conoscere in anticipo le risposte esatte ai test. Oggi il gup Filippo Serio ha deciso di condannare un solo imputato, di rinviarne a giudizio altri 19, di assolverne altri 13 e di disporre il non luogo a procedere per altri 12.

La scuola era finita nella bufera dopo un'inchiesta della guardia di finanza, che risale ormai al 2017, e a gennaio dell'anno scorso un altro gup, Roberto Riggio, aveva inflitto 4 condanne con l'abbreviato, tra cui proprio al titolare della scuola, Francesco De Santis (la pena era stata di 3 anni e moltissimi capi d'imputazione erano caduti). Nello stralcio che si è concluso oggi, erano imputati per lo più candidati che, in base all'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis, avrebbero pagato per ottenere - senza alcuno sforzo e, soprattutto, senza alcuna competenza - patenti e abilitazioni.

L'unica condanna inflitta con l'abbreviato - un anno 9 mesi e 10 giorni - è quella di Giovanni Mennella (di Torre del Greco, in provincia di Napoli). Gli altri imputati che avevano scelto il rito alternativo sono stati invece assolti. Si tratta di Patrizia Laria (difesa dagli avvocati Francesco Prestigiacomo e Giorgio Albeggiani), Gabriele D'Aleo, Federico Pernice, Davide Pirrone, Chiara Sinagra, Emanuele Spitaliere, Antonino Vassallo, Marco Vizzini, Andrea Gebbia (di Termini Imerese), Ignazio Bono (di Sciacca), Francesco Epifanio Schiavone (di Messina), Orazio Virgitto e Carmelo Francesco Virgitto (entrambi di Giarre).

Per i 31 imputati che hanno optato invece per il dibattimento, per 19 è arrivato il rinvio a giudizio e il processo inizierà a febbraio davanti alla terza sezione del tribunale. Si tratta di: Raffaella De Santis, Caterina Morello, Giuseppe Tarantino, Giuseppe Firetto, Benedetto Lo Galbo, Antonio Lupo, Calogero Galati (di Cefalù), Paolo Giacalone (di Mazara del Vallo), Letterio Gismondo e Giuseppino Procopio (entrambi di Messina), Riccardo Giunta (di Barcellona Pozzo di Gotto), Leonardo Schiano Di Zenise (di Pozzuoli), Silvio Simon Siviero (originario della provincia di Verona), Salvatore Stella (di Augusta), Corrado Tinè (di Noto), Antonio Guerriero Giorgio Barletta, Antonino Bonanno, Alessandro Di Bono e Antonino Maltese (tutti di Erice).

Prosciolte invece altre 12 persone: Antonino Bartolone, Calogero Andrea Cipollina, Andrea Di Stefano, Carmela Moncada, Daniele Montalto, Angela Musso, Piero Raccuglia, Gaetano Rizzo, Antonino Zaccaria, Vincenzo Formisano (di Napoli), Domenico Pollino (di Messina) e Calogero Schifano (di Erice). Infine altri 4 imputati hanno patteggiato la pena e uno di loro ha ottenuto la messa alla prova.

Nell'altro troncone del processo, pendente in appello, oltre a De Santis, erano stati condannati anche Giovanni Paterna, direttore di macchina e componente della commissione esaminatrice (5 anni e 4 mesi), Francesco Giuseppe D'Anniballe, direttore di macchina e sindacalista (2 anni con la pena sospesa), Alessandra Schirò, docente dell'Istituto nautico, nonché componente della commissione esaminatrice (un anno e mezzo con la pena sospesa).