"Esami truccati e giro di mazzette per lavorare sulle navi", condanne ridotte in appello

Secondo la Procura, sarebbe bastato pagare mazzette - in media di mille euro - per conoscere in anticipo le risposte delle prove e ottenere senza alcuno sforzo (e senza alcuna competenza) patenti nautiche ed abilitazioni professionali per lavorare su mercantili e navi da crociera. Ma di quelle accuse - a sette anni dall'inchiesta - non resta molto delle accuse nei confronti dei quattro principali imputati, condannati in primo grado e che adesso, in appello, hanno ottenuto quasi tutti assoluzioni parziali e riqualificazione dei reati che hanno fatto scendere ulteriormente le loro pene.

La prima sezione della Corte d'Appello, presieduta da Adriana Piras (consiglieri Mario Conte e Riccardo Trombetta)

ha infatti rivisto la sentenza emessa l'8 gennaio 2021 dal gup Roberto Riggio. Così per il direttore di macchina e componente della commissione esaminatrice, Giovanni Paterna, la condanna passa da 5 anni e 4 mesi a 5 anni un mese e 10 giorni, per Francesco De Santis, titolare della scuola di formazione marittima "Studio De Santis", finita nella bufera all'epoca, la pena passa da 3 anni a un anno e 4 mesi (l'unica accusa di corruzione rimasta in piedi è stata derubricata in abuso d'ufficio, è difeso dagli avvocati Roberto Macaluso e Michele De Santis), e per il direttore di macchina e sindacalista Francesco Giuseppe D'Anniballe la condanna passa da 2 anni a un anno e 8 mesi. L'unica per cui la condanna è invece aumentata, da un anno e mezzo a due anni, è Alessandra Schirò, dicente dell'Istituto nautico, anche lei componente della commissione esaminatrice (nel suo caso un reato è stato dichiarato prescritto, ma su appello della Procura è stata riconosciuta colpevole di due imputazioni per le quali era stata in precedenza assolta).

I quattro erano finiti tutti agli arresti domiciliari il 7 dicembre del 2017 e nell'inchiesta erano coinvolte anche altre persone (sono nati poi diversi filoni processuali). In base alla ricostruzione degli inquirenti, oltre 50 candidati sarebbero stati avvicinati e sarebbe stato promesso loro di superare facilmente gli esami se avessero seguito dei pre-corsi a pagamento, tenuti dai pubblici ufficiali che poi avrebbero fatto parte della commissione d'esame. Secondo l'accusa, chi avrebbe deciso di pagare avrebbe saputo in anticipo l'argomento delle prove, come emergeva dalle intercettazioni della guardia di finanza.