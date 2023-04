"Esami truccati per lavorare sulle navi": condannato ex impiegato della capitaneria di Porto

Condannato a 5 anni di carcere per induzione indebita a dare o promettere utilità Leonardo Busalacchi, 73 anni, impiegato civile all'ufficio Direzione marittima della Capitaneria di porto di Palermo in pensione. Al centro del processo, nato da un'inchiesta del 2017, il rilascio di patenti nautiche e abilitazioni per imbarcarsi su mercantili e navi da crociera alla Scuola De Santis di via Crispi. I candidati pagando circa mille euro avrebbero saputo le risposte in anticipo.

Nel gennaio del 2021 altri quattro imputati erano stati condannati col rito abbreviato. Il gup Roberto Riggio aveva infatti inflitto 5 anni e 4 mesi a Giovanni Paterna, direttore di macchina e componente della commissione esaminatrice, 3 anni a Francesco De Santis, il titolare dell'omonima scuola, 2 anni (pena sospesa) a Francesco Giuseppe D'Anniballe, direttore di macchina e sindacalista, e un anno e mezzo (pena sospesa) ad Alessandra Schirò, docente dell'Istituto nautico, nonché componente della commissione esaminatrice. Busalacchi invece ha scelto il rito ordinario. L'accusa era rappresentata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal pubblico ministero Chiara Capoluongo.

In base alla ricostruzione degli inquirenti, oltre 50 candidati sarebbero stati avvicinati dagli imputati e sarebbe stato promesso loro di superare facilmente gli esami se avessero seguito dei pre-corsi a pagamento, tenuti dai pubblici ufficiali che poi avrebbero fatto parte della commissione esaminatrice. Chi voleva ottenere senza problemi le abilitazioni e le certificazioni per imbarcarsi su mercantili e navi da crociera avrebbe conosciuto in anticipo gli argomenti delle prove. Un dato che emergeva nitidamente dalle intercettazioni compiute dalla Finanza.