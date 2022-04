Corruzione elettorale, Cascio assolto a quasi 10 anni di distanza dall'inizio dell'indagine

Il candidato sindaco di Palermo Francesco Cascio (Forza Italia) è stato assolto, con formula piena, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di corruzione elettorale. I fatti risalgono alle elezioni regionali 2012. Secondo l'accusa l'ex Presidente dell'Ars ed ex deputato nazionale avrebbe promesso cibo, tra cui pacchi di pasta, formaggio in cambio di voti.

La Procura di Palermo aveva chiesto l'archiviazione dell'inchiesta ma la Procura generale aveva avocato l'indagine e aveva chiesto la condanna di Cascio a 2 anni di reclusione. Cascio era assistito dagli avvocati Enrico Sanseverino, Roberto Mangano e Vincenzo Maria Giacona. Il caso emerse da alcune intercettazioni nel corso di una indagine sullo spaccio di droga che aveva coinvolto alcuni "attacchini", coloro che affiggono i manifesti elettorali, che alle elezioni regionali del 2012, avevano lavorato anche per Cascio.

Così all'Adnkronos gli avvocati Enrico Sanseverino, Roberto Mangano e Vincenzo Maria Giacona, difensori del candidato sindaco di Palermo Francesco Cascio: "Siamo soddisfatti della attenzione e dello scrupolo mostrato dal Tribunale che, pur in presenza di una causa di estinzione del reato per il decorso del tempo, ha ritenuto di entrare nel merito della accusa dimostrandone la assoluta infondatezza. Quello che rammarica sono i tempi della Giustizia, 10 anni perché venga affermata l'innocenza non è da paese civile, e in questi 10 anni altre accuse poi dimostratesi infondate, altra gogna mediatica".

Soddisfatto il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè: La notizia dell'assoluzione di Francesco Cascio - dice - per lui e la sua famiglia vale quanto cento elezioni. Adesso possiamo metterci al lavoro con animo più sereno per la sua elezione a sindaco di Palermo".