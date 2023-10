Il pusher confessa: "Quel poliziotto mi ha dato 10 chili di droga e gli ho fatto incassare 21 mila euro"

"E' vero, quel poliziotto, Fabrizio Spedale, mi ha consegnato tre volte della droga e io l'ho rivenduta, dividendo poi il ricavato con lui". Ignazio Carollo, detto "Sandro", finito in carcere ieri assieme a Spedale e anche a un altro vicesovrintendente della squadra mobile, Salvatore Graziano, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Cristina Lo Bue ha vuotato il sacco e ha ammesso ciò che il procuratore aggiunto Paolo Guido e il sostituto Andrea Fusco gli contestano. I due poliziotti, invece, hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Ci sono altri pusher "a disposizione"?

Carollo avrebbe spiegato con chiarezza di conoscere entrambi i suoi coindagati, ma di aver fatto affari con la droga soltanto con Spedale. Quest'ultimo, assieme al collega, è accusato di aver fatto sparire ben 25 chili di hashish sequestrati in due diverse occasioni. E uno dei punti chiave dell'interrogatorio dello spacciatore è che avrebbe ammesso di aver ricevuto complessivamente 10 chili di "fumo", che avrebbe effettivamente smerciato, consegnando poi la gran parte dell'incasso a Spedale. Dove sono finiti quindi gli altri 15 chili di droga? Ci sono altri pusher che potrebbero essere stati a disposizione del poliziotto?

Le consegne di droga e la divisione dei soldi

Lo spacciatore ha spiegato di aver ricevuto in due occasioni due chili di "fumo" e che in entrambi i casi avrebbe ricavato 8 mila euro dalla vendita. I soldi sarebbero stati suddivisi in maniera non proprio equa: 2 mila euro a lui e 6 mila al poliziotto. In un terzo caso, Spedale gli avrebbe invece consegnato 6 chili di hashish e l'incasso sarebbe stato di 12 mila euro, di cui 9 mila andati al vicesovrintendente della Mobile. Gli investigatori avevano già messo in luce che nell'arco di un anno e mezzo Spedale avrebbe acquistato cinque diversi mezzi, tra auto e moto, per un totale di quasi 70 mila euro, somma ritenuta incompatibile con il suo reddito.

"Non mi dava informazioni riservate"

Carollo avrebbe poi chiarito di aver avuto rapporti soltanto con Spedale, al quale avrebbe chiesto informazioni riservate soltanto in relazione ad una perquisizione subita a maggio scorso, mentre era agli arresti domiciliari. E il poliziotto non gli avrebbe dato alcuna indicazione, a suo dire. L'indagato ha quindi negato che il vicesovrintendente lo avrebbe avvertito di intercettazioni e perquisizioni. Dalle conversazioni captate però durante le indagini emerge altro.

"Mi cercò dopo un furto, voleva che recuperassi la refurtiva"

Il pusher ha poi detto di aver avuto contatti soltanto con Spedale, di conoscere Graziano e un altro poliziotto che una volta sarebbe venuto col primo a ritirare i soldi ricavati dallo smercio di droga, rimangiandosi quindi l'affermazione, captata dalle microspie, in cui sosteneva che avrebbe potuto consumare "tutti", almeno metà della squadra di cui faceva parte Spedale.

Infine l'indagato ha anche spiegato come avrebbe conosciuto il poliziotto infedele, raccontando che questi, tempo fa, avrebbe subito un furto in un magazzino e che si sarebbe rivolto a lui per cercare di recuperare la refurtiva. Ovvero che al posto di affidarsi alle indagini e al lavoro dei suoi colleghi, il poliziotto avrebbe utilizzato quindi canali illeciti.