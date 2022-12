"Corruzione al Comune di Giardinello": divieto di dimora per il sindaco De Luca e altre due persone

Corruzione per l’esercizio della funzione, falsità materiale e ideologica commessa da pubblici ufficiali, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato. Sono queste le accuse contestate, a vario titolo, a tre persone, fra cui il sindaco di Giardinello, Antonio De Luca, destinatarie di altrettante misure cautelari eseguite alle prime ore di stamani dai carabinieri della compagnia di Partinico su delega della Procura di Palermo.

Peri il primo cittadino è scattato il divieto di dimora nel Comune di residenza (dove il sindaco esercita il mandato); stessa misura cautelare per un altro dipendente pubblico, mentre per un ex finanziere, già condannato per legami con la mafia, è stato deciso il divieto di dimora nell’intera provincia palermitana.

Le indagini dei carabinieri di Partinico, coordinate dal procuratore aggiunto Sergio Demontis, in cui è coinvolto anche un agente di polizia municipale, indagato ma non destinatario delle misure cautelari, sono scattate a gennaio del 2020 e sono andate avanti sino a giugno scorso anno (mese in cui De Luca è stato rieletto sindaco) dopo alcune anomalie riscontrate nella trattazione di una pratica amministrativa. Grazie anche alle intercettazioni gli investigatori dell'Arma avrebbero documentato "una gestione della cosa pubblica condizionata da presunte logiche clientelari e lontane dal perseguimento dell’interesse pubblico".

Secondo l'accusa, De Luca avrebbe istigato l’agente della municipale a redigere un falso verbale di accertamento per iscrizione anagrafica, in modo che all'ex finanziere (condannato per essere stato una "talpa della mafia"), venisse accettata l’istanza indirizzata all’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Palermo per la cancellazione di un debito giudiziario di oltre 200 mila euro.

L’ex finanziere avrebbe prodotto una falsa attestazione di trasferimento di residenza e una dichiarazione di formazione di un nuovo nucleo familiare a reddito zero. In questa maniera avrebbe ottenuto la remissione debito. Il gip ha dispoto il sequestro di 200 mila euro. Le indagini avrebbero fatto anche emergere l'esistenza di un presunto accordo corruttivo tra il sindaco e un dipendente di un Comune limitrofo. Quest'ultimo avrebbe promesso a De Luca l’appoggio politico tramite una sua parente, già consigliera comunale, in cambio della promessa della stipula di una convenzione di 18 mesi con il Comune d'appartenenza.

L'accordo avrebbe consentito al dipendente comunale di svolgere ore di lavoro suppletive e di rientrare poi all'ufficio d'appartenenza con un contratto a tempo pieno e un conseguente aumento retributivo.