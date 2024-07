Corruzione per l'appalto del torrente nel Messinese, bocciato il patteggiamento per l'ex commissario Croce

Non potrà patteggiare la pena l'ex commissario per il dissesto idrogeologico e già consigliere comunale Maurizio Croce. Il gup del tribunale di Messina non ha accolto la richiesta della difesa curata dall'avvocato Bonny Candido che era stata invece accettata dalla Procura. "Prendo atto della decisione del gup che francamente mi desta qualche perplessità, soprattutto per le motivazioni che la giustificano. Faremo ora le nostre conseguenti valutazioni - afferma l'avvocato Candido - confrontandoci con la Procura che ha mantenuto fermo il suo consenso". La richiesta di patteggiamento della pena era di 3 anni e sei mesi di reclusione per Croce che il giudice per l'udienza preliminare però ha ritenuto troppo bassa.

Accolto soltanto il patteggiamento a 8 mesi per Emanuele Capizzi, no invece dal gup per Rossella Venuti e Francesco Vazzana, ex braccio destro di Croce (assistito dall'avvocato Nunzio Rosso), così come per l'imprenditore Giuseppe Capizzi. Per loro erano state richieste pene da 2 a 3 anni. Per gli indagati, con tutta probabilità, si profila l'ipotesi di un processo con rito ordinario in caso di rinvio a giudizio come per gli altri esponenti coinvolti. Nel marzo scorso l'inchiesta della Procura guidata da Antonio D'Amato e della guardia di finanza aveva aperto uno squarcio sulla corruzione nell'appalto del torrente Bisconte, nel Mesinese, con gli arresti domiciliari, tra gli altri, per l'allora commissario del dissesto idrogeologico Croce.