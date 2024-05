Processione del Corpus Domini, strade chiuse e divieti di sosta da piazza San Domenico alla Cattedrale

L'ufficio Traffico del Comune ha emanato un'ordinanza di limitazione al traffico veicolare per consentire lo svolgimento della processione del Corpus Domini, in programma domenica 2 giugno, e che attraverserà piazza San Domenico, via Roma, corso Vittorio Emanuele e piazza Sett’Angeli.

Corpus Domini, l'itinerario della processione e le strade chiuse

Il provvedimento ordina per il 2 giugno, dalle 19 fino a cessata esigenza quanto segue: piazza San Domenico, porzioni di piazza non pedonale: chiusura alla circolazione veicolare dalle 19 e comunque fino al completamento della stessa manifestazione. Chiusura al transito veicolare delle seguenti vie per il passaggio della processione religiosa che si snoderà secondo il seguente itinerario: uscita dalla chiesa di San Domenico via Roma controsenso, corso Vittorio Emanuele (tratto via Roma direzione Cattedrale), via Simone da Bologna, piazza Sett’Angeli. Potranno passare i mezzi autorizzati dalle competenti autorità di polizia, oltre ad eventuali altri veicoli a supporto della cerimonia riconoscibili dal logo tipo dell’Arcidiocesi di Palermo e di tutte quelle a servizio delle autorità politiche, civili e religiose partecipanti alla suddetta processione.

Ecco gli altri provvedimenti previsti: via Roma, tratto compreso tra la via Cavour e la piazza Giulio Cesare, sarà chiusa temporaneamente allle auto, ma sarà consentito il transito dei mezzi fino a piazza San Domenico per consentire il trasbordo dei disabili titolari di contrassegno. Chiuse temporaneamente al transito veicolare anche via Maqueda, tratto compreso tra la via Calderai e i Quattro Canti; via dell'Università, tratto compreso tra la salita Raffadali e la via Maqueda; via Gagini, tratto compreso tra via Torre di Gotto e piazza San Domenico; corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra via Porto Salvo e via Roma, con deviazione di tutti i flussi di traffico provenienti da via Isnello, via Paternostro, via della Loggia e via dei Tintori sulla stessa via in direzione Foro Italico; corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra piazza della Vittoria e via Matteo Bonello con deviazione dei flussi di traffico già a partire da via Cadorna, verso piazza Indipendenza, tramite via del Bastione.

I divieti di sosta

Scatteranno anche il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle 14 alle 21.30 e comunque fino a cessata esigenza, fatta eccezione sia dei mezzi autorizzati dalle competenti autorità di polizia oltre ad eventuali altri a supporto della cerimonia, dei mezzi di tutte le autorità politiche, civili e religiose partecipanti alla cerimonia, nelle seguenti strade: via dell'Incoronazione, intero tratto stradale compreso tra piazza Sett’Angeli e via Matteo Bonello; piazza Sett’Angeli, intera piazza compresa tra via Sant'Agata alla Guilla, via delle Scuole, via dell'Incoronazione e via Simone da Bologna; via Simone da Bologna, intero tratto stradale compreso tra piazza Sett’Angeli e via Vittorio Emanuele.

Il comando di polizia municipale, inoltre, provvederà ad adottare, per particolari esigenze di sicurezza, ogni altro provvedimento e accorgimento (non previsto nella presente ordinanza) di carattere contingente ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità. Dovranno altresì essere sempre garantiti per le emergenze i percorsi individuati all’interno dell’itinerario arabo-normanno da via Sant’Agata alla Guilla a via del Protonotaro e da via Santissimo Salvatore verso via del Celso.