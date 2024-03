Corpo forestale, sabato gazebo dell'Ugl a piazzetta Bagnasco: "Diritti negati, il vaso è colmo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 16 marzo in piazzetta Bagnasco, dalle 9 fino alle 16, sarà allestito un gazebo organizzato dal sindacato Ugl per denunciare lo stato in cui versano i lavoratori del Corpo forestale della Regione Siciliana.

Secondo l'Ugl, "le condizioni in cui sono obbligati gli appartenenti al Corpo forestale ad affrontare la campagna antincendi sono davvero pessime, perché la carenza di personale rende quasi inesistente il controllo del territorio e perchè con un’età media di 62 anni non si possono costringere le persone che lavorano a comportarsi da ventenni. Per tutto questo e altro - fa sapere il sindacato -verranno anche raccolte firme che verranno inviate al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni".