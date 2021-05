Ora c'è l'ufficialità: Ztl prorogata fino al prossimo 24 maggio

La notizia era nell'aria e ora c'è l'ufficialità. Sarà prorogata fino al prossimo 24 maggio la sospensione della Ztl nel centro storico. Lo hanno deciso oggi il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania.

La decisione è stata spiegata così dagli uffici del Comune: "E' stato considerato il perdurare della cosiddetta zona arancione e gli obblighi di distanziamento sui mezzi pubblici, definiti nei provvedimenti di emergenza sanitaria".

La zona a traffico limitato era tornata in vigore lo scorso 2 marzo, ma tre settimane dopo era arrivato lo stop fino al 5 aprile, quindi la decisione di "congelarla" fino al 7 maggio. Oggi Orlando ha disposto l'ennesima proroga. Tutti i pass attivi dal giorno della sospensione saranno prorogati di validità per i giorni non goduti.