Con la "zona rossa" scatta la nuova sospensione della Ztl: le telecamere restano spente

Le telecamere che sorvegliano gli accessi alla zona a traffico limitato rimarranno ancora spenti. Il Comune ha stabilito infatti che la Ztl resta sospesa per tutta la durata della zona rossa (che entra in vigore a mezzanotte ndr). "Su indicazione congiunta del sindaco Leoluca Orlando e dell'assessore alla Mobilità, Giusto Catania - si legge in una nota di Palazzo delle Aquile - gli uffici provvederanno nelle prossime ore a emettere un provvedimento di proroga della sospensione della ztl centrale diurna e notturna fino al termine di vigenza dell'attuale condizione di zona rossa per Palermo, salvo ulteriori proroghe".

Orlando aveva già disposto una prima sospensione della ztl fino al 6 gennaio, poi estesa (con due diversi provvedimenti) fino a domani.