Covid, anche il sindaco di Petralia Soprana chiude le scuole: "Non possiamo abbassare la guardia"

Così come a Monreale, continueranno a rimanere chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Petralia Soprana. Lo ha deciso il sindaco Pietro Macaluso. "La scelta del primo cittadino - si legge in una nota - è legata al continuo aumento dei casi che ad oggi sono 28 e soprattutto al fatto che la prossima settimana si terrà un nuovo screening volontario in modalità drive in sulla popolazione".

"Non possiamo abbassare la guardia – afferma Macaluso - Allo stesso tempo, non vogliamo penalizzare i cittadini e i bambini costringendoli a rimanere a casa davanti un pc. Stiamo lavorando in tutte le direzioni possibili seguendo anche le direttive che ci vengono impartite dal Governo regionale e nazionale. Non possiamo consentirci l'insorgere di focolai che possono diventare incontrollabili. Purtroppo registro che c’è ancora qualcuno che non ha capito o non vuole capire la gravità del problema e questo mi preoccupa per Petralia Soprana".

Con la nuova ordinanza, Macaluso proroga fino a domenica 31 gennaio quella già emessa in precedenza e prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, la sospensione del mercato settimanale del venerdì e il divieto di ingresso sul territorio comunale agli ambulanti provenienti da altri Comuni fino 31 gennaio 2021. Le regole dettate dal primo cittadino integrano quelle dell’ordinanza emessa dal presidente della Regione.