Coronavirus, ordinanza di Musumeci: altre due nuove zone rosse in provincia di Palermo

Le nuove restrizioni riguardano Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde. Disposta la chiusura delle scuole in questi due comuni e a Isola delle Femmine, Torretta, Villabate e Ventimiglia di Sicilia. Le misure scatteranno da domani e saranno valide per 15 giorni

Altre due nuove zone rosse in provincia di Palermo. Scatteranno da domani, venerdì 12 marzo, per 15 giorni. Lo prevede un'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Le nuove restrizioni riguardano i comuni di Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde. Stesso destino per Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano; Raffadali in provincia Agrigento.

Nello stesso provvedimento in attuazione del nuovo Dpcm è stata disposta la chiusura delle scuole (da lunedì 15 a sabato 20 marzo) in 24 comuni siciliani. In base al report dell'assessorato alla Salute, infatti, sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti.

Per quanto riguarda la provincia di Palermo sono questi i comuni interessati: Altavilla Milicia, Isola delle Femmine, San Mauro Castelverde, Torretta, Villabate e Ventimiglia di Sicilia. Gli altri sono: Acate, in provincia di Ragusa; Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Camastra e Raffadali, nell'Agrigentino; Castell'Umberto, Cesarò, San Teodoro e Sant'Alessio Siculo, nel Messinese; Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Riesi, Serradifalco, Vallelunga Pratameno e Villalba, in provincia di Caltanissetta; Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano.