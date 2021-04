Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Musumeci e Orlando fanno fronte comune: "Attenti, non facciamo la fine della Sardegna da zona bianca a rossa..."

Governatore e sindaco sulla stessa lunghezza d'onda sul passaggio in arancione del capoluogo. Il monito rilanciato in occasione dell'avvio dei vaccini anti Covid ai senzatetto nella pinacoteca di Villa Zito. Il presidente della Regione: "I vaccini continuano ad arrivare col contagocce. I medici di base diano un aiuto e non cerchino cavilli"