Il Comune cerca volontari per evitare gli assembramenti davanti alle scuole

E’ online sul sito del Cesvop, il Centro di servizi per il volontariato di Palermo l’avviso pubblico rivolto alle associazioni e agli enti di Terzo settore per la ricerca di volontari per assicurare una vigilanza anti assembramenti davanti agli istituti scolastici.

L'avviso è relativo all'ordinanza sindacale dello scorso 19 gennaio. “Una collaborazione richiesta al Cesvop – dichiara l’assessore alla Scuola Giovanna Marano – che si è manifestato disponibile ad essere al fianco dell'Amministrazione Comunale per assicurare l’ingresso e all’uscite delle scuole il rispetto delle regole anti Covid, a garanzia del bene comune e della salute pubblica”.

Nell'ordinanza firmata negli scorsi giorni il sindaco Leoluca Orlando aveva espressamente vietato lo stazionamento nei pressi delle scuole. "E' ovvio - aveva detto Orlando - che non si tratta del divieto di avvicinarsi alle scuole, ma del divieto di sostare all'ingresso oltre il tempo strettamente necessario ad accompagnare i propri figli. Così come non è vietato stare in fila per entrare nei negozi le cui attività sono autorizzate". L'obiettivo dichiarato di Orlando è quello di evitare una nuova ondata di contagi