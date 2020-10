Coronavirus, Villafrati esce dall'incubo: non sarà più "zona rossa"

Da domani (martedì 13 ottobre) il Comune di Villafrati non sarà più "zona rossa". Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci non ha infatti prorogato la propria ordinanza dello scorso 4 ottobre, la cui efficacia terminerà stasera a mezzanotte. Il provvedimento si era reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19, dopo che gli uffici dell'Asp avevano segnalato la presenza di un cluster che al momento conta ottanta persone. Tra i contagiati anche il sindaco, che è ancora in ospedale.

La decisione di non prorogare la zona rossa è stata presa, sentiti l’assessore alla Salute Ruggero Razza e le autorità sanitarie provinciali, a seguito del monitoraggio epidemiologico effettuato stamani. A condurre la ricognizione sanitaria è stato il Distretto di competenza dell’Asp che ha effettuato i tamponi sugli ospiti della Rsa e sui cittadini in quarantena.

