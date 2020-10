Il Coronavirus tormenta Villafrati, sindaco ricoverato in ospedale

Si trova ricoverato all'ospedale Civico di Palermo il sindaco di Villafrati, Francesco Agnello, che era risultato positivo al Coronavirus negli scorsi giorni. Le condizioni di Agnello sarebbero peggiorate in queste ore tanto da rendere necessario in queste ore il trasporto in un reparto Covid. Con il sindaco anche il segretario comunale Sebastiano Furitano. Sono stati numerosi i messaggi di solidarietà rivolti dai cittadini della comunità villafrates e dei paesi limitrofi.

Nella cittadina in provincia di Palermo che nei mesi scorsi era stata dichiarata dal governatore siciliano Nello Musumeci "zona rossa" il numero dei positivi è schizzato a quota 65. Per questo motivo, proprio il sindaco aveva rivolto un accorato invito ai concittadini a "limitare le uscite se non per ragioni indispensabili" perché "la situazione potrebbe sfuggirci di mano e diventare drammatica".

"Sto bene, anche se ho la febbre a 39 e continuerò con tutte le mie forze a lavorare da casa per contrastare la diffusione del virus, sapendo di poter contare su una squadra formidabile", aveva detto Agnello durante una diretta Facebook, in cui era apparso già provato. Alla febbre si sarebbero aggiunte le difficoltà respiratorie rendendo necessario il trasferimento in ospedale. In questi giorni nelle scuole di Villafrati sono arrivate le Usca: le Unità speciali di continuità assistenziale che svolgono attività domiciliari per i pazienti Covid-19, sono intervenute nelle classi con maestre o bimbi risultati positivi. Le scuole resteranno chiuse per tutta la settimana.