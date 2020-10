Emergenza Coronavirus, Villa Sofia cerca infermieri: rispondono in 92

Sono 92 gli infermieri che hanno partecipato alla selezione pubblica indetta dall’azienda ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello nell’ambito degli “Interventi per l’emergenza da Covid-19, ai sensi dell’art. 2 bis comma1 lettera a) del D.L. 17/03/2020, n.18, convertito in legge n. 27/2020" e che saranno immessi in servizio subitaneamente (previa accettazione).

"Il bando indetto, in linea con le misure straordinarie di reclutamento (delibera n. 1265 del 09/10/2020), per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus e per garantire con urgenza i livelli essenziali di assistenza, comprese le cure intensive e subintensive necessarie alla cura dei pazienti affetti dal virus - dicono dall'azienda - ha trovato, pertanto, sollecita risposta. Si tratta di incarichi di lavoro autonomo, libero professionale e co.co.co. Durata fino al 31 dicembre 2020, prorogabile in ragione del perdurare dello stato di emergenza”. L’elenco dei candidati è consultabile sul sito web dell'azienda.