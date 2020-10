Coronavirus, due agenti positivi: chiuso il comando di via Dogali

A seguito dell'accertata positività al "Covid-19" di due agenti, da stasera sarà chiuso per le operazioni di sanificazione il comando della polizia municipale di via Dogali. "In attesa della riapertura, prevista per martedì - spiegano dagli uffici del Comune - sarà attrezzata una postazione mobile davanti al comando. Si precisa che tutte le utenze telefoniche verranno dirottate al presidio temporaneo, ma potrebbero verificarsi disservizi, e che tutti coloro che avevano appuntamento per la giornata di lunedì sono stati avvertiti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.