Vendeva mascherine e gel contraffatti: denunciato 34enne

I carabinieri di Villafrati hanno denunciato in stato di libertà un trentaquattrenne di origine tunisina residente a Bolognetta (A.G. le sue iniziali), perché ritenuto responsabile dei reati di "ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi". "Nel corso di un controllo dell’area mercatale comunale - spiegano dal comando dell'Arma - il trentaquattrenne è stato sorpreso mentre vendeva mascherine e igienizzanti recanti marchi falsi o di autenticità non tracciabile".

I prodotti sequestrati dai carabinieri, complessivamente circa 500 mascherine di vario tipo e due igienizzanti, erano inoltre privi delle necessarie informazioni destinate ai consumatori, come quelle relative al luogo di produzione, all’eventuale contenuto di sostanze nocive e a destinazione d’uso e precauzioni. Per questo per il tunisino è scattata anche una sanzione amministrativa per la violazione del Codice del Consumo.