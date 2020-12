Vaccino Covid in Sicilia, Razza: "Già registrati 2.500 sanitari, inizia una nuova stagione"

"Ieri abbiamo illustrato le primissime fasi della campagna vaccinale anti-Covid che, come prevede il Piano nazionale, è rivolta inizialmente a precisi target. In particolare abbiamo lanciato la piattaforma di pre-adesione (sul sito www.siciliacoronavirus.it) ed avevo auspicato una grande partecipazione da parte del personale sanitario. In poche ore, cioè da quando il form è andato online, si sono registrate oltre 1.400 persone! Stamattina sono complessivamente circa 2.500". Lo scrive l'assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, sulla sua pagina Facebook. "Ringrazio quanti hanno raccolto subito l'appello: è un segnale di straordinaria lungimiranza - prosegue Razza -. E' l'inizio di una nuova stagione".