No vax va dal barbiere e si fa vaccinare: decolla l'iniziativa anti Covid

"Più siamo prima vinciamo". E' questo lo slogan che Nunzio Reina, titolare di un Centro benessere a Palermo e responsabile area produzione e benessere di Confesercenti Sicilia, ha coniato al termine della prima giornata di vaccinazioni anti Covid all'interno del suo negozio. Più di venti le persone che si erano prenotate per far coincidere l'appuntamento dal parrucchiere o dall'estetista con la somministrazione del vaccino.

"E' andata benissimo - racconta Reina all'Adnkronos - Il commissario Costa (commissario per l'emergenza Covid a Palermo ndr) e il suo gruppo hanno dato un ottimo servizio e dalle 9 a mezzogiorno abbiamo vaccinato tutti quelli che ne hanno fatto richiesta". A disposizione i vaccini Pfizer e Moderna. Parecchie le terze dosi effettuate, su clienti di tutte le età.

Nel negozio di via XX Settembre, Reina ha dedicato una cabina per le vaccinazioni eseguite dallo staff del commissario per l'emergenza Covid. "Questa esperienza è stata un punto di partenza. Abbiamo ricevuto tantissime richieste e ci ripromettiamo di riorganizzare, se possibile, già da giovedì prossimo" annuncia.

Fra i vaccinati di oggi anche un no vax e due persone, un uomo e una donna, che erano andati al Centro solo per il loro trattamento e poi si sono convinti a fare il vaccino. "Assofioristi ha anche regalato una Stella di Natale a tutte le donne che si vaccinavano - racconta Reina - E' stato un momento meraviglioso: non è un ospedale, non è un hub, ma un ambiente familiare dove possiamo offrire un servizio importante. Sarebbe bello se quello che abbiamo fatto qui oggi fosse replicato da tutti i miei colleghi d'Italia: con 10 prenotazioni per ogni parrucchiere potremmo fare tantissimo". Intanto, a Palermo, sono già 10 i parrucchieri che hanno chiesto di poter vaccinare nel loro salone.

fonte Adnkronos