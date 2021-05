Covid, Sicilia ultima in Italia per vaccinazioni: la Regione spera nello scatto con gli over 50

Sicilia ancora fanalino di coda in Italia per le vaccinazioni contro il Coronavirus. Il primato poco lusinghiero è contenuto nel report del ministero della Salute e della struttura commissariale, aggiornato a stamani (7 maggio ore 6,12). In tutto il Paese il totale delle somministrazioni è arrivato a quota 22.644.364 e 6.877.239 persone hanno completato il ciclo vaccinale. ln Sicilia le dosi utilizzate sono state 1.590.022 a fronte delle 2.096.785 consegnate, cioè il 75,8%. E' la percentuale più bassa tra tutte le regioni. La Calabria raggiunge il 77,8%, la Sardegna il 78,6%. Le altre si collocano dall'80% a salire. La più virtuosa è la Liguria con l'89,3%. E la media nazionale è pari all'84,1%.

Quello siciliano è un dato figlio anche della diffidenza. Contro AstraZeneca in primis, rifiutato da molti dopo i casi di trombosi e i sospetti di una correlazione. Ci sono poi le resistenze incontrate con una parte della popolazione più anziana. Per correre ai ripari, la Regione oltre all'inaugurazione degli hub in provincia, agli open day, ad avere tolto il vincolo dell prenotazione per gli over 80 e i fragili, punta adesso sulle vaccinazioni di massa nelle isole minori e sugli over 50. Da ieri è infatti possibile prenotare il vaccino anche per chi ha dai 50 ai 59 anni e non presenta particolari patologie (tramite piattaforma Poste, sito dell'Asp, la pagina costruiresalute, call center, Atm Postamat). Le inoculazioni partiranno dalla prossima settimana, dal 13 per l'esattezza, quindi per vedere gli effetti della nuova mossa di Musumeci si dovrà attendere ancora.

