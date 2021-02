In Sicilia somministrate 234.367 dosi di vaccino anti Covid: lavori a tappe forzate per l'hub in Fiera

Secondo il report del ministero della Salute, nell'Isola a ricevere il farmaco sono stati 109.443 uomini e 124.924 donne. In tutta Italia le dosi iniettate sono state 3.044.535. Con il centro che sarà allestito in via Sadat si potranno fare, a regime e avendo le dosi, da 5 a 10 mila vaccini al giorno