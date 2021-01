In Sicilia oltre 84 mila vaccinati contro il Covid: usato il 67% della fornitura

Prosegue la corsa al vaccino anti Covid in Sicilia, dove sono già state somministrate 84.337 dosi. Calcolando che ne sono state consegnate 125.485, significa che è stato usato il 67,2% della fornitura concessa dall'inizio della campagna vaccinale. I dati sono aggiornati alle 23,41 di ieri e sono resi noti dal ministero della Salute.

Guardando all'andamento della campagna su tutto il territorio nazionale, l'Isola è a metà "classifica". La regione più virtuosa è la Campania con il 92,4% delle dosi utilizzate, fanalino di coda la Calabria con il 39,4%.

In Sicilia il farmaco è stato iniettato a 43.303 donne e 41.034 uomini. Di questi 66.928 sono operatori sanitari e sociosanitari e ci sono anche oltre duemila ospiti di Rsa (2.610). Altre 14,799 dosi sono state somministrate a personale non sanitario, ma incluso nelle categorie inserite nella prima fase della campagna.

Intanto "in considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da Covid-19", è stata istituita, tramite il decreto legge approvato mercoledi sera, una piattaforma informativa nazionale. Lo scopo è quello di agevolare sia le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, sia il tracciamento. "Su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata - si legge sul sito del ministero della Salute - la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al ministero".