VIDEO | Come prenotarsi per i vaccini dagli Atm delle Poste? Ce lo spiega un "tutorial"

"Inserisci la tessera sanitaria e procedi": il procedimento completo attraverso un video. I 156 sportelli del capoluogo e della provincia sono al servizio dei cittadini che rientrano nei target individuati per l’inoculazione delle dosi, ovvero cittadini over 80 e docenti under 55