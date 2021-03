Covid, oltre 20 mila "fragili" prenotati per il vaccino ma per chi ha 70-79 anni è tutto fermo

Sono state ventimila le prenotazioni effettuate tramite la piattaforma messa a disposizione da Poste per i vaccini dei "soggetti vulnerabili" per la prima giornata della nuova fase della campagna vaccinale. Non sono però mancati i disagi e in tanti, dopo il primo step (inserimento del numero di tessera sanitaria e del codice fiscale) sono stati bloccati. Un problema riscontrato se il tentativo di prenotazione riguardava la fascia d'età 70/79 anni. Per loro, infatti, al momento la procedura risulta congelata. E anche chi ha cercato di aggirare il problema contattando il call center è stato "rimbalzato".

Una difficoltà che nasce da due ragioni legate tra loro: da un lato lo stop in tutta Italia in via precauzionale del vaccino Astrazeneca (somministrato proprio alla categoria 70/79 anni, al personale scolastico e alle forze dell'ordine) e dall'altro la presenza di prenotazioni "doppie" ovvero quelle di cittadini che si sono registrati per fascia d'età ma in che in realtà avrebbero dovuto seguire i canali dedicati ai chi ha patologie specifiche e, accorgendosi dell'errore, hanno poi fatto (o tentato di fare) una nuova registrazione.

Prenotazioni "congelate" per chi ha tra 70 e 79 anni

In una nota, Poste ha chiarito che "a seguito della sospensione temporanea del vaccino Astrazeneca, i cittadini rientranti nel target 70-79 anni, appartenenti a codici di esenzione specifici ovvero ad aree patologiche individuate da appositi elenchi, che si sono prenotati nei giorni scorsi non possono, al momento, procedere a modificare la registrazione, così come richiesta dalle istituzioni. Resta pertanto sottinteso che i cittadini interessati non possono, momentaneamente, cancellare o richiedere nuove prenotazioni".

Cosa devono fare i "fragili" tra 70 e 79 anni

La sovrapposizione delle due liste ha creato difficoltà anche per i cittadini che hanno tra 70 e 79 anni e allo stesso tempo sono "vulnerabili". Anche chi aveva correttamente atteso l'apertura della campagna vaccinale ad hoc, fino a oggi, non riesce a prenotare il vaccino. Nella nota diramata ieri Poste invita gli appartenenti alla questa categoria "che riscontrano problematiche legate all’inserimento ad aprire una segnalazione contattando il numero verde 800.00.99.66 che provvederà a inoltrarla alla Regione per le consuete verifiche sulle liste".

A chi rivolgersi

In attesa di nuove indicazioni dell’Aifa, Poste consiglia di attendere eventuali comunicazioni dell'autorità sanitaria regionale. Per ulteriori informazioni urgenti occorre rivolgersi all’Asp di competenza, attraverso le mail dedicate e diffuse dall'ufficio stampa della regione: Agrigento (alfonso.cavaleri@aspag.it); Caltanissetta (vaccinazioniaspcaltanissetta@asp.cl.it); Catania (vaccino.covid@aspct.it); Enna (comunicazioni.vaccinicovid@asp.enna.it); Messina (prenotazioni.anomalie@asp.messina.it); Palermo (help.vaccinifiera@asppalermo.org); Ragusa (team.helpcittadino.vaccini@asp.rg.it); Siracusa (vaccinazionecovid@asp.sr.it); Trapani (vaccinicovid@asptrapani.it).