Arrivano altre dosi di vaccino: forze dell'ordine scortano la distribuzione negli ospedali

In occasione della campagna di profilassi vaccinale anti Covid e con l’arrivo dei vaccini in Sicilia, la questura di Palermo, sotto il coordinamento della Prefettura, ha pianificato i servizi di scorta per assicurare "che i trasferimenti dei vaccini avvengano nella massima sicurezza e senza incontrare alcuno ostacolo nella distribuzione".

"I vaccini arrivati all’aeroporto di Palermo, scortati da equipaggi del compartimento della polizia stradale - dicono dalla questura - sono stati temporaneamente sistemati in un sito di stoccaggio di Palermo e da lì trasferiti in tutta sicurezza verso le sedi di destinazione, grazie all’impiego di pattuglie delle forze di polizia. Equipaggi dell’Arma dei carabinieri seguiranno i vaccini destinati all’ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani ed alle strutture ospedalieri di Termini Imerese, Cefalù e Petralia Sottana. La polizia stradale invece ha già scortato le dosi destinate all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta".

Dalla questura aggiungono: "E' importante anche il contributo della guardia di finanza, che scorterà i vaccini destinati ai nosocomi cittadini: Civico, Ismett, Villa Sofia-Cervello, Buccheri La Ferla".