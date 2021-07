Covid, è ancora tempo di open day: vaccini senza prenotazione per chi ha almeno 12 anni

Da domani a martedì porte aperte in tutti i punti vaccinali della Sicilia. Saranno utilizzati i sieri Pfizer e Moderna. L’obiettivo della Regione è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate

Da domani, domenica 4 luglio, a martedì 6 luglio, la Regione rilancia gli open days. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con i sieri Pfizer e Moderna. L’obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia. Lo comunica l’assessorato alla Salute della Regione.

Parte invece martedì "Vaccini Tour", iniziativa dell’Ufficio commissario emergenza Covid Palermo, in collaborazione con i Comuni. I medici delle Usca (le Unità speciali di continuità assistenziale) andranno comune per comune per ampliare il più possibile il numero dei vaccinati, con particolare riferimento ai cittadini over 60, una delle fasce meno immunizzate a livello nazionale. Le prime tappe saranno martedì 6 luglio a Trappeto, mercoledì 7 ad Altofonte e giovedì 8 a Roccapalumba.