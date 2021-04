Covid, continuano vaccinazioni in notturna in Fiera: già 600 le prenotazioni

L'attività ha preso il via ieri: cancelli di via Sadat aperti dalle 20 alle 22,30 (orario di ingresso dell'ultima autovettura)

"Ieri la prima prova della vaccinazione in notturna alla Fiera di Palermo. Si prosegue stasera e si sono prenotati già in seicento. Priorità ad anziani e persone fragili. Ma la gente perbene risponde. E ancora una volta dimostra di essere molto più avanti di chi fa polemica politica pensando di ricavare qualche voto dalla disperazione dei cittadini". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in merito alla seconda giornata di estensione alle ore notturne delle vaccinazioni nell'hub di Palermo.

Sono state 494 le dosi somministrate ieri all'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo nella prima serata di apertura. L'attività ha preso il via ieri, 9 aprile: cancelli di via Sadat aperti dalle 20 alle 22,30 (orario di ingresso dell'ultima autovettura) e vaccinazioni andate avanti fino a mezzanotte. In totale, nella giornata di ieri, tra le 8 e le 24, sono stati 2.910 i vaccinati.

"L'hub è in grado di garantire all'incirca 800 somministrazioni nel solo turno serale - dichiara Renato Costa, commissario all'emergenza Covid a Palermo - L'obiettivo è concretamente raggiungibile essendo riusciti a vaccinare, ieri, nella sola prima ora di turno serale, oltre 200 persone. Per stasera il numero di prenotazioni è in crescita rispetto a ieri: ne abbiamo 600, segno che il servizio è stato apprezzato da un'utenza che risponde bene".