Coronavirus, in arrivo in Sicilia altre 28.900 fiale di vaccino Moderna

Stanno per arrivare in Sicilia nuove scorte di vaccini contro il Coronavirus. Il corriere espresso Sda di Poste italiane, che ha consegnato oltre un milione di dosi in Sicilia dall'inizio dell'anno, recapiterà dalla giornata di domenica 6 giugno ulteriori 28.900 fiale di Moderna. Le forniture saranno destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (6.500), Milazzo (3.600), Enna (1.000), Palermo (7.000), Erice (2.500), Siracusa (2.300), Ragusa (2.000), Agrigento (2.500) e Caltanissetta (1.500).