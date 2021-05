VIDEO | Dalla paura del focolaio Covid al sorriso: vaccinati 50 ospiti della Missione di Biagio Conte

Dopo le tappe alla Zisa e allo Zen, appuntamento negli spazi di via Archirafi per l'iniziativa lanciata dalla Regione in sinergia con il commissario Renato Costa per raggiungere chi vive in condizioni di marginalità sociale. Proprio alla Missione era nato un cluster nei mesi più duri dell'emergenza