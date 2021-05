I maturandi rispondono all'appello: "A Palermo oltre mille vaccinazioni anti Covid in soli 2 giorni"

"Sono già oltre mille i maturandi che, a Palermo, si sono volontariamente sottoposti al vaccino anti Covid". A tracciare un primo bilancio è l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Roberto Lagalla, che, accolto dal Commissario per l'emergenza Covid Palermo, Renato Costa, ha fatto visita all’hub vaccinale del capoluogo regionale, presso la Fiera del Mediterraneo.

"I dati raccolti questa mattina dimostrano come la popolazione studentesca abbia reagito molto positivamente all’iniziativa regionale volta a mettere in sicurezza quanti più ragazzi possibile in vista dei prossimi esami di maturità, a partire da metà giugno - aggiunge Lagalla -. I giovani hanno compreso il valore della campagna vaccinale e l’importanza di tutelare la salute di sé e dei propri compagni, in una fase ancora attiva della pandemia. Sono certo che questi numeri continueranno a crescere nelle prossime ore, non solo a Palermo ma anche in tutti gli altri punti vaccinali messi a disposizione in Sicilia".

Dal 26 maggio, infatti, così come previsto dall'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, senza necessità di prenotazione e su base volontaria, gli studenti frequentanti il quinto anno degli istituti superiori, muniti di apposita attestazione scolastica, potranno essere immunizzati. La Sicilia ha avviato di fatto la stagione vaccinale delle generazioni più giovani alle quali, in queste ore, anche il governo nazionale guarda per assicurare una più ampia e diffusa azione anti Covid entro l’estate.