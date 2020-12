Coronavirus, all'Ismett oggi vaccinati 60 professionisti sanitari

Campagna di vaccinazione contro il Covid al via anche all'Ismett. Sono arrivate stamattina, intorno alle 8, le dosi necessarie per sottoporre a vaccinazione gli operatori sanitari del Centro trapianti.

Circa 60 i professionisti sanitari vaccinati oggi. Si tratta principalmente di medici, infermieri ed operatori che lavorano presso l’Unità di Terapia Intensiva Covid che si trova all’interno di Ismett. La campagna di vaccinazione proseguirà senza sosta fino al prossimo 4 gennaio, verranno pertanto eseguite vaccinazioni anche domani, 1° gennaio, e nel week end con l’obiettivo di ultimare le operazioni entro lunedì.

“Il prezzo pagato quest’anno in Italia e nel mondo per la pandemia – riferisce Angelo Luca, direttore di Ismett – è stato altissimo in termini di vite umane (73 mila decessi in Italia, 1,8 milioni nel mondo) e costi sociali diretti e indiretti. La disponibilità del vaccino a tempi di record è uno straordinario successo della ricerca scientifica, dell’industria che in tempi così stretti è stata in grado di garantire la produzione su larga scala, dell’Europa e del sistema Paese che hanno garantito l’acquisizione e la distribuzione del vaccino. Il 2020 si conclude con la disponibilità di un vaccino sicuro che ci potrà immunizzare, proteggendoci dalla malattia e dalla trasmissione della stessa agli altri. Adesso tutto è affidato al senso civico e di responsabilità di ciascuno di noi. Vaccinarsi è un dovere etico”.

