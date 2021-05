Covid, pronto l'hub al centro La Torre: 10 postazioni per i vaccini e 22 per l'anamnesi

Allestito da Asp e Protezione civile regionale all’interno del centro commerciale di via Assoro, a regime garantirà oltre mille inoculazioni. Il direttore generale dell'azienda sanitaria, Daniele Faraoni: "Con la piena disponibilità di sieri saremo in grado di soddisfare la richiesta di un’ampia fascia di cittadini dell’intero comprensorio"

Dieci poltrone vaccinali, ventidue per l’anamnesi e quattro per il rilascio delle certificazioni. E’ l’hub realizzato da Asp e Protezione civile regionale all’interno del centro commerciale La Torre di via Assoro 25. Sarà attivato domani (mercoledì 26 maggio) alle 11 alla presenza del direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo, Daniela Faraoni. A regime garantirà oltre mille vaccinazioni. Sarà aperto sette giorni su sette dalle 9 alle 19. Per domani sono già prenotate le prime 300 vaccinazioni.

"L’attivazione dell’hub realizzato al centro commerciale La Torre risponde alla necessità di capillarizzare le attività di vaccinazione – ha sottolineato Daniela Faraoni – con la piena disponibilità di vaccini saremo in grado di soddisfare la richiesta di un’ampia fascia di cittadini dell’intero comprensorio. I prossimi mesi saranno decisivi per vincere la battaglia contro il Covid ed abbiamo la necessità di andare incontro alla gente rendendo più agevole e confortevole possibile l’accesso alle strutture. Con le tante iniziative realizzate nelle scorse settimane in tutto il territorio della provincia, siamo stati in grado di garantire oltre 15.000 vaccinazioni al giorno, un numero che vogliamo e dobbiamo ulteriormente incrementare sfruttando le opportunità che offre, anche, il nuovo hub del centro La Torre”.