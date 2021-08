Fiera del Mediterraneo, la campagna vaccinale riprende a orario continuato

Dopo lo stop in alcune ore del giorno per l’emergenza caldo, l’hub provinciale di Palermo torna in attività con nuovi orari a partire da domani

La campagna vaccinale alla Fiera del Mediterraneo riprende a orario continuato. Dopo lo stop in alcune ore del giorno per l’emergenza caldo, l’hub provinciale di Palermo torna in attività con nuovi orari a partire da lunedì 9 agosto. Sarà aperto per vaccini e green pass dalle 9 alle 19, orari di apertura e chiusura dei cancelli della Fiera.

Per i tamponi (esclusivamente al drive-in) invece, si potrà entrare in Fiera dalle 8 alle 10,15 (orario di chiusura dei cancelli, mentre l’attività proseguirà fino alle 11). In entrambi i casi l’accesso avverrà esclusivamente da via Anwar Sadat.