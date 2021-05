All'hub vaccini della Fiera in funzione 140 condizionatori

Sono stati messi a disposizione dalla Protezione civile. Il commissario all’emergenza Covid, Renato Costa: "In 48 ore ci hanno dotati di un impianto funzionale, in linea con la nostra necessità, con i primi caldi, di abbassare le temperature nei padiglioni, per il benessere di chi aspetta di vaccinarsi e dei nostri lavoratori"

Stamattina sopralluogo del dirigente generale della Protezione civile della Regione, Salvo Cocina, alla Fiera del Mediterraneo per testare il funzionamento degli impianti di climatizzazione, insieme al commissario all’emergenza Covid di Palermo Renato Costa.

Oggi, per la prima volta, sono entrati in funzione 140 condizionatori all’hub vaccinale provinciale, messi a disposizione dalla Protezione civile. Agli impianti attualmente posizionati ai padiglioni 20 e 16 per rinfrescare gli ambienti si aggiungeranno presto altri macchinari per climatizzare il padiglione 20A.

"Ringraziamo la Protezione civile per il supporto costante - dice Costa -. In 48 ore ci hanno dotati di un impianto di climatizzazione funzionale, in linea con la nostra necessità, con i primi caldi, di abbassare le temperature nei padiglioni, per il benessere di chi aspetta di vaccinarsi e dei nostri lavoratori".