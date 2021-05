La Fiera tocca quota 230 mila vaccini, carenza di Pfizer e Moderna: prime dosi rinviate

Numeri record che fanno ben sperare e problema fiale che iniziano a mancare, soprattutto per Pfizer e Moderna. Sono i due risvolti della medaglia relativi alla campagna vaccinale contro il Covid alla Fiera del Mediterraneo. Da febbraio a oggi, soltanto nell'hub di via Sadat, sono state somministrate 227 mila dosi. In giornata si taglierà il traguardo delle 230 mila. Rinviate però alcune prime dosi dei sieri Pfizer e Moderna perché la richiesta supera l'offerta.

Ieri, nel secondo giorno di apertura h24, l'hub ha raggiunto il più alto numero di dosi somministrate finora in un giorno: oltre 6.200. E sempre da ieri il padiglione 20A è aperto anche in fascia diurna, oltre che da mezzanotte alle 8, per distribuire meglio il flusso di persone in arrivo alla Fiera. I dati sono diffusi dall'ufficio del commissario emergenza Covid a Palermo Renato Costa, a margine della visita di questa mattina del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

In città per partecipare alle manifestazioni organizzate nell'anniversario della strage di Capaci, il presidente della Repubblica ha voluto visitare i padiglioni di via Sadat. Ha salutato i cittadini in attesa di ricevere il farmaco e ha incontrato il personale che lavora nella struttura.

"Nella prima giornata di h24 le somministrazioni sono state oltre 5.700. Il che centra pienamente e supera - si legeg in una nota - l'obiettivo che l'hub più grande della Sicilia si era dato: arrivare a incrementare i vaccini somministrati di almeno 1000-2000 in più al giorno, rispetto ai 4000 quotidiani. Al momento abbiamo carenze di vaccini - soprattutto Pfizer e Moderna - e aspettiamo nuove forniture. Alcune prenotazioni di prime dosi sono già state spostate al mese di giugno per questo motivo e probabilmente sarà necessario rinviarne altre, per permettere la somministrazione delle seconde dosi".