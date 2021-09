Vaccini in farmacia, in una settimana inoculate quasi mille dosi a Palermo

Vaccinazioni anti Covid nelle farmacie di Palermo e provincia, arrivano i dati raccolti da Federfarma sulle adesioni. Numeri in crescita, con più inoculazioni rispetto all'inizio del mese. Si tratta della terza settimana dall'avvio dell'iniziativa.

Le farmacie aderenti alla campagna vaccinale sono in totale 91 (52 a Palermo e 39 in provincia). Gli esercizi che hanno effettivamente iniziato le somministrazioni sono in totale 56 (37 Palermo e 19 provincia). Le dosi inoculate in questa settimana: totale 1.140 (930 a Palermo e 210 in provincia); le dosi inoculate totali dall'inizio della campagna vaccinale: sono 2.520 (1.974 Palermo e 546 provincia) In allegato gli elenchi aggiornati delle farmacie aderenti.