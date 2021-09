Vaccini in farmacia, si viaggia a una media di 200 dosi al giorno tra Palermo e provincia

Le realtà che hanno avviato le inoculazioni anti Covid sono 45. Dall'inizio della campagna sono stati somministrati 1.380 vaccini. Chi non ha spazi idonei ha allestito piccoli gazebo all'esterno per eseguire le procedure in sicurezza

Quarantacinque realtà già operative e 1.062 vaccini inoculati in cinque giorni. Prosegue così la campagna vaccinale anti Covid nelle farmacie di Palermo e provincia. I dati sono relativi al periodo 6-10 settembre. In questo arco temporale, le farmacie che hanno effettivamente iniziato le inoculazioni tra città e provincia sono 45 (le aderenti sono invece 52 a Palermo e 38 negli altri comuni).

Nella prima settimana invece erano state eseguite 318 inoculazioni in 17 farmacie (11 in città e 6 in provincia). Le dosi inoculate totali dall'inizio della campagna vaccinale sono state 1.380.

L'elenco completo delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale è pubblicato su www.utifarma.it. Alcune, non disponendo al proprio interno di locali separati da quelli destinati alla normale dispensazione dei farmaci, hanno allestito gazebo esterni per eseguire le procedure di anamnesi, inoculazione e osservazione in totale sicurezza.