Coronavirus, in Sicilia somministrati 206.649 vaccini: usato l'85,5% delle dosi

Superata la soglia delle duecentomila vaccinazioni contro il Covid in Sicilia. Complessivamente dall'inizio della campagna sono state somministrate 206.649 dosi su 241.615 consegnate, pari all'85,5%. A ricevere il farmaco sono state più donne che uomini: 108.633 contro 98.016. I dati sono contenuti nel report del ministero della Salute aggiornato a stamani. Complessivamente in tutta Italia le dosi somministrate sono state 2.630.102 mentre 1.178.838 persone hanno già avuto sia la prima sia la seconda dose.

Intanto la gornata di ieri in Sicilia è stata segnata dal debutto della piattaforma per la prenotazione dei vaccini destinati a chi ha più di 80 anni. In poco meno di dieci ore le richieste processate erano oltre quarantamila. La somministrazione inizierà dal 20 febbraio.

Per oggi è invece atteso l'arrivo della vaccino di AstraZeneca. L'intenzione è quella di riservarlo in via prioritaria a insegnanti, forze dell'ordine e tutti coloro che svolgono attività per la pubblica amministrazione e per la protezione civile. Per la messa a punto del piano di somministrazione però si deve attendere. "Stiamo decidendo di partire con le stesse categorie anche con le altre regioni italiane - ha spiegato ieri l'assessore alla Salute, Ruggero Razza - . Per evitare gli errori di classificazione e anche qualche 'furbetto' di troppo che, mentre noi correvamo, ha fatto vergognare la Sicilia. Domani ci sarà una riunione a livello nazionale".