La Sicilia accelera sui vaccini anti Covid: somministrate 302.654 dosi

Con l'apertura di nuovi hub, come quello della Fiera del Mediterraneo, e l'avvio delle vaccinazioni anti Covid per gli anziani, le forze dell'ordine e il mondo scolastico la Sicilia spinge l'acceleratore per mettere in sicurezza i cittadini. Secondo i dati del ministero della Salute (aggiornati a stamani alle ore 8 ndr) nell'Isola sono state somministrate 302.654 dosi, il 71,6% di quelle finora consegnate (422.525). A ricevere il farmaco più donne che uomini: 157.115 contro 145.539.

Quanto alla distribuzione per fascia d'età: 32.264 vaccinati hanno tra 20 e 29 anni; 43.397 tra 30 e 39; 56.081 tra 40 e 49; 71.844 tra 50 e 59; 49.491 tra 60 e 69; 9.604 tra 70 e 79; 31.018 tra 80 e 89; 8.520 più di 90.

In tutta Italia invece il totale delle somministrazioni tocca quota 3.950.725 e 1.362.859 persone hanno già avuto anche la seconda dose. Pesa ancora sulla campagna l'incertezza sul fronte delle forniture. Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, ai microfoni di Radio Anch'io, ha sottolineato che in Europa "c'è un problema di produzione: dobbiamo esigere che le case farmaceutiche rispettino gli obiettivi che avevano promesso. Forse qui da parte della Commissione c'è stata una sottovalutazione" delle difficoltà che avrebbe comportato la produzione in scala".

Una speranza arriva però da Janssen, azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson. Armando Genazzani, rappresentante italiano nel comitato tecnico Chmp dell'Ema, a Radio24 ha annunciato che il vaccino dell'azienda dovrebbe essere "in dirittura d'arrivo. Nei primi 15 giorni di marzo potrebbe arrivare la decisione dell'Agenzia europea dei medicinali Ema".