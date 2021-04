Costa: "Sono arrivate 16 mila dosi di Pfizer, non c'è stato il tracollo dei posti letto negli ospedali"

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid nella sua audizione in Commissione Sanità all'Ars fa il punto della situazione: "Lavorando in questo modo possiamo raggiungere l'obiettivo dei 12.500 vaccini al giorno. A Palermo siamo al 94% del tracciamento, un numero in Italia raggiunto da pochissime province"

"Oggi sono arrivate 16 mila dosi di vaccino Pfizer che ci permetteranno tranquillamente di affrontare il numero di vaccini previsto per la settimana". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa nella sua audizione in Commissione Sanità all'Ars. "Lavorando in questo modo - ha aggiunto - possiamo raggiungere l'obiettivo dei 12.500 vaccini al giorno che ci è stato chiesto dal generale Figliuolo, questo nonostante la carenza dei vaccini e gli incidenti di percorso che ci sono stati con AstraZeneca".

Poi Costa snocciola altri numeri. E lo fa con soddisfazione. "Tracciamento e screening sono indiscutibilmente ai primo posti ed è il motivo per cui, nonostante l'incremento del numero dei positivi, non c'è stato il tracollo dei posti letto negli ospedali. A Palermo siamo al 94% del tracciamento, un numero in Italia raggiunto da pochissime province - ha spiegato - Solo alla Fiera del Mediterraneo vengono eseguiti 2.500 tamponi rapidi al giorno, a cui si aggiungono quelli eseguiti ogni giorno presso l'aeroporto di Punta Raisi, il porto Palermo e il porto di Termini Imerese per almeno altri 1500/2000 tamponi. A cui si aggiungono ancora gli screening scolastici. Per quanto riguarda le Usca infine, fanno circa 800 visite domiciliari al giorno nella provincia di Palermo e se oggi gli ospedali sono in sofferenza ma non hanno ancora superato il limite e proprio per l'attività di altissimo livello fornito dalle Usca".

Costa poi conclude: "In questo momento tutto quello che si può fare per controllare la pandemia si sta facendo, sia sul piano del tracciamento, che dello screening, che dei vaccini. Quotidianamente facciamo circa 5 mila vaccini al giorno: solo alla Fiera del Mediterraneo vengono effettuati 3000-3500 vaccini al giorno e se non arriviamo a 4 mila è solo per le defaillances registrate negli ultimi giorni sui prenotati con Astrazeneca".