Vaccini, in Sicilia arrivano altre 44.500 dosi di Moderna e Janssen

Da sabato 26 giugno gli speciali furgoni di Sda recapiteranno in Sicilia due nuove forniture di vaccini anti Covid, per un totale di 44.500 dosi. Si tratta nello specifico di 32.800 fiale del tipo Moderna e 11.700 Johnson and Johnson, in consegna dal corriere espresso di Poste Italiane presso alcune farmacie ospedaliere dell'Isola: Enna (rispettivamente 1.100 Moderna, 400 Janssen), Palermo (8.200, 3000), Erice (2.800, 1.000), Giarre (7.400, 2.600), Milazzo (4.100, 1.500), Siracusa (2.600, 900), Ragusa (2.100, 700), Agrigento (2.800, 1.000) e Caltanissetta (1.700, 600)